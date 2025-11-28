FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Halma-Aktie Investoren gebracht.

Das Halma-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Halma-Anteile letztlich bei 8,52 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,744 Halma-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 419,26 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 27.11.2025 auf 35,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 319,26 Prozent gesteigert.

Halma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at