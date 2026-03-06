Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Halma-Investmentbeispiel
|
06.03.2026 10:03:46
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Halma-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Halma-Anteile bei 21,59 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hat, hat nun 46,318 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Halma-Papiers auf 39,56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 832,33 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,23 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Halma eine Marktkapitalisierung von 15,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Halma PLC
|44,64
|-2,19%
