FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Halma-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Halma-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 8,55 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,703 Halma-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Halma-Papiere wären am 19.03.2026 431,83 GBP wert, da der Schlussstand 36,90 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 331,83 Prozent angewachsen.

Der Halma-Wert an der Börse wurde auf 13,94 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at