Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Lohnende Halma-Anlage?
|
23.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Halma-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Halma-Aktie bei 8,11 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 123,305 Halma-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Halma-Anteile wären am 22.01.2026 4 557,34 GBP wert, da der Schlussstand 36,96 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 355,73 Prozent angewachsen.
Am Markt war Halma jüngst 14,01 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
