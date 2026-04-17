Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Halma-Performance im Blick
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17.04.2026 10:03:58
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren eingebracht
Die Halma-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 9,06 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Halma-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 110,375 Halma-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.04.2026 auf 44,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 865,34 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 4 865,34 GBP, was einer positiven Performance von 386,53 Prozent entspricht.
Insgesamt war Halma zuletzt 15,80 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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