FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Halma-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Halma-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 9,06 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Halma-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 110,375 Halma-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.04.2026 auf 44,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 865,34 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 4 865,34 GBP, was einer positiven Performance von 386,53 Prozent entspricht.

Insgesamt war Halma zuletzt 15,80 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at