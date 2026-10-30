Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Halma-Anlage
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30.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Halma-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,46 GBP. Bei einem Halma-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 956,023 Halma-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 33 460,80 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 29.10.2026 auf 35,00 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 234,61 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Halma belief sich zuletzt auf 13,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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