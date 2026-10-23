Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Lohnende Halma-Anlage?
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23.10.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Halma-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Halma-Papier letztlich bei 29,67 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,706 Halma-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 105,57 GBP, da sich der Wert einer Halma-Aktie am 22.10.2026 auf 32,80 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 10,56 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Halma belief sich zuletzt auf 12,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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