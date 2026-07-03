Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Performance unter der Lupe
|
03.07.2026 10:04:07
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Halma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,39 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,651 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.07.2026 144,95 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 39,70 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 44,95 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Halma eine Marktkapitalisierung von 14,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halma PLC
|
10:04
|FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.06.26
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.06.26
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Halma Anlegern eine Freude (finanzen.at)
|
19.06.26
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.06.26
|Handel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.06.26
|Verluste in London: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
17.06.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.06.26
|Anleger in London halten sich zurück: Das macht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)