Halma Aktie

Halma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071

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Performance unter der Lupe 03.07.2026 10:04:07

FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Halma-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Halma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,39 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,651 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.07.2026 144,95 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 39,70 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 44,95 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Halma eine Marktkapitalisierung von 14,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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