FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Halma-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Halma-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,84 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Halma-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,309 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (33,98 GBP), wäre die Investition nun 180,41 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80,41 Prozent angezogen.

Halma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,14 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at