Halma Aktie

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WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071

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Profitable Halma-Anlage? 25.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Halma-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.09.2021 wurde das Halma-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30,80 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,246 Halma-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 113,75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 35,04 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 13,75 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Halma bezifferte sich zuletzt auf 13,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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