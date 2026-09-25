Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Profitable Halma-Anlage?
|
25.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 25.09.2021 wurde das Halma-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30,80 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,246 Halma-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 113,75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 35,04 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 13,75 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Halma bezifferte sich zuletzt auf 13,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halma PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
18.09.26
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
14.09.26
|LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
14.09.26
|Börse London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
14.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
14.09.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Halma PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Halma PLC
|40,74
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.