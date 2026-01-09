FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halma-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Halma-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Halma-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Halma-Aktie bei 20,83 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Halma-Aktie investierten, hätten nun 480,077 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 417,19 GBP, da sich der Wert einer Halma-Aktie am 08.01.2026 auf 36,28 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +74,17 Prozent.

Halma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at