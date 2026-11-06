Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Rentable Halma-Anlage?
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06.11.2026 10:03:30
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Halma-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,28 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Halma-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,917 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (33,14 GBP), wäre die Investition nun 96,67 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 3,33 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Halma eine Börsenbewertung in Höhe von 12,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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