Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Qualitätsausschüttung
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24.07.2026 14:03:24
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: Über diese Dividende können sich Halma-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Halma am 23.07.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,25 GBP vereinbart. Damit wurde die Halma-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,70 Prozent aufgestockt. Die Gesamtausschüttung von Halma beträgt 89,70 Mio. GBP. Damit wurde die Halma-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,04 Prozent erhöht.
Halma-Stockdividendenrendite
Letztlich notierte das Halma-Papier am Tag der Hauptversammlung via London bei 36,50 GBP. Die Halma-Aktie wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Halma-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Halma-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 verzeichnet das Halma-Papier eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,90 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Halma-Kurs via London 28,40 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 42,89 Prozent besser entwickelt als der Halma-Kurs.
Dividendenerwartung von Halma
Für 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,28 GBP. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,77 Prozent erhöhen.
Basisinformationen zu Halma
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Halma beträgt aktuell 13,825 Mrd. GBP. Das Halma-KGV beläuft sich aktuell auf 38,57. Der Umsatz von Halma belief sich in 2026 auf 2,582 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,99 GBP.
Redaktion finanzen.at
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