Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

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WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

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Hikma Pharmaceuticals-Investment 29.04.2026 10:03:44

FTSE 100-Titel Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Hikma Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Hikma Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hikma Pharmaceuticals-Anteile 18,41 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 543,183 Hikma Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 588,27 GBP, da sich der Wert eines Hikma Pharmaceuticals-Anteils am 28.04.2026 auf 13,97 GBP belief. Mit einer Performance von -24,12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Hikma Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 2,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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