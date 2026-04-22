Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|Hikma Pharmaceuticals-Investition im Blick
|
22.04.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Hikma Pharmaceuticals-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Hikma Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 18,81 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 53,163 Hikma Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,48 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 716,64 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 28,34 Prozent vermindert.
Hikma Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 2,97 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShs
Analysen zu Hikma Pharmaceuticals PLCShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|15,28
|-1,48%