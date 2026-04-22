Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

Hikma Pharmaceuticals PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

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Hikma Pharmaceuticals-Investition im Blick 22.04.2026 10:03:49

FTSE 100-Titel Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Hikma Pharmaceuticals-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Hikma Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 18,81 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 53,163 Hikma Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,48 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 716,64 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 28,34 Prozent vermindert.

Hikma Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 2,97 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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