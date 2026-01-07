Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|Hikma Pharmaceuticals-Investition
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Titel Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Hikma Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,75 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 59,719 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,85 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 946,55 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,34 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Hikma Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
