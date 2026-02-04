Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

Hikma Pharmaceuticals PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

Hikma Pharmaceuticals-Investment 04.02.2026 10:04:58

FTSE 100-Titel Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Hikma Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,34 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Hikma Pharmaceuticals-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 576,868 Hikma Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (15,54 GBP), wäre die Investition nun 8 964,52 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hikma Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

