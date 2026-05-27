FTSE 100-Titel Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Hikma Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Hikma Pharmaceuticals-Papier bei 18,52 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,401 Hikma Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 14,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,94 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,06 Prozent verringert.

Hikma Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at