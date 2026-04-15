Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

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WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

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Lukratives Hikma Pharmaceuticals-Investment? 15.04.2026 10:04:18

FTSE 100-Titel Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Hikma Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Hikma Pharmaceuticals-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,14 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,517 Hikma Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60,52 GBP, da sich der Wert eines Hikma Pharmaceuticals-Anteils am 14.04.2026 auf 13,40 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,48 Prozent verringert.

Am Markt war Hikma Pharmaceuticals jüngst 2,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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