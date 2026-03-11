Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

Hikma Pharmaceuticals PLCShs

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

Hikma Pharmaceuticals-Performance 11.03.2026 10:03:51

FTSE 100-Titel Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Hikma Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 11.03.2021 wurden Hikma Pharmaceuticals-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,53 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,387 Hikma Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.03.2026 531,32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,97 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,87 Prozent verringert.

Hikma Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 2,63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

