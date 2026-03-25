Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

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WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

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Hikma Pharmaceuticals-Performance 25.03.2026 10:04:44

FTSE 100-Titel Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Hikma Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 25.03.2025 wurde die Hikma Pharmaceuticals-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20,06 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 4,985 Hikma Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Hikma Pharmaceuticals-Aktie auf 12,28 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,22 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,78 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Hikma Pharmaceuticals einen Börsenwert von 2,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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