Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Frühes Investment
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25.11.2026 16:03:52
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hiscox-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Hiscox-Papiers betrug an diesem Tag 10,66 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 93,809 Anteilen. Die gehaltenen Hiscox-Anteile wären am 24.11.2026 1 848,03 GBP wert, da der Schlussstand 19,70 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,80 Prozent angezogen.
Hiscox war somit zuletzt am Markt 6,15 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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