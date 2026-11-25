So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hiscox-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hiscox-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Hiscox-Papiers betrug an diesem Tag 10,66 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 93,809 Anteilen. Die gehaltenen Hiscox-Anteile wären am 24.11.2026 1 848,03 GBP wert, da der Schlussstand 19,70 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,80 Prozent angezogen.

Hiscox war somit zuletzt am Markt 6,15 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at