WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

Hiscox-Performance im Blick 04.03.2026 16:04:15

FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hiscox-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 04.03.2023 wurden Hiscox-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hiscox-Anteile bei 10,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 911,577 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 536,92 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 03.03.2026 auf 14,85 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 35,37 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Hiscox belief sich zuletzt auf 4,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

