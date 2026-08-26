FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hiscox eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Hiscox-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Hiscox-Papier bei 9,34 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hiscox-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,711 Hiscox-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 195,69 GBP, da sich der Wert einer Hiscox-Aktie am 25.08.2026 auf 18,27 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 95,69 Prozent vermehrt.

Hiscox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,82 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at