Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Rentabler Hiscox-Einstieg?
|
28.01.2026 16:04:30
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 28.01.2025 wurden Hiscox-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,74 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,311 Hiscox-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.01.2026 auf 15,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,27 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 42,27 Prozent.
Zuletzt verbuchte Hiscox einen Börsenwert von 4,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
