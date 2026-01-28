Hiscox Aktie

Hiscox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Hiscox-Einstieg? 28.01.2026 16:04:30

FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Hiscox eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.01.2025 wurden Hiscox-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,74 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,311 Hiscox-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.01.2026 auf 15,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,27 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 42,27 Prozent.

Zuletzt verbuchte Hiscox einen Börsenwert von 4,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hiscox Ltd

mehr Nachrichten