Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Langfristige Investition
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15.07.2026 16:03:55
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Hiscox-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12,42 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Hiscox-Aktie investierten, hätten nun 8,052 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,44 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 14.07.2026 auf 18,56 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 149,44 GBP entspricht einer Performance von +49,44 Prozent.
Hiscox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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