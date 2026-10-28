Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Hiscox-Investition
|
28.10.2026 16:03:51
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Hiscox-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hiscox-Aktie an diesem Tag 10,23 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,775 Hiscox-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 178,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,23 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 78,20 Prozent zugenommen.
Der Hiscox-Wert an der Börse wurde auf 5,74 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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