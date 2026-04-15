FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hiscox gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Hiscox-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,37 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Hiscox-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 067,236 Hiscox-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.04.2026 16 905,02 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,84 GBP belief. Damit wäre die Investition 69,05 Prozent mehr wert.

Am Markt war Hiscox jüngst 5,08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at