Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Profitable Hiscox-Anlage?
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23.09.2026 16:03:58
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Hiscox-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Hiscox-Anteile an diesem Tag bei 8,68 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 115,207 Hiscox-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 19,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 193,55 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 119,35 Prozent.
Der Börsenwert von Hiscox belief sich zuletzt auf 6,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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