FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hiscox-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 210,947 Hiscox-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 442,72 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 05.05.2026 auf 15,23 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,43 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Hiscox eine Marktkapitalisierung von 4,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at