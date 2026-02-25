Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Profitables Hiscox-Investment?
|
25.02.2026 16:04:28
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hiscox-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Hiscox-Papier an diesem Tag bei 10,66 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 93,809 Hiscox-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 1 371,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,62 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,15 Prozent vermehrt.
Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Hiscox Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Hiscox Ltd
|17,60
|4,76%
