WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

Profitables Hiscox-Investment? 25.02.2026

FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Hiscox-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hiscox-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Hiscox-Papier an diesem Tag bei 10,66 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 93,809 Hiscox-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 1 371,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,62 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,15 Prozent vermehrt.

Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hiscox Ltd 17,60 4,76%

Hiscox Ltd 17,60 4,76% Hiscox Ltd

