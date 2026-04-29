FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hiscox-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Hiscox-Aktie 11,82 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 84,602 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 326,57 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 28.04.2026 auf 15,68 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,66 Prozent angezogen.

Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at