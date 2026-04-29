Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Hiscox-Investment im Blick
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29.04.2026 16:04:25
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hiscox-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Hiscox-Aktie 11,82 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 84,602 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 326,57 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 28.04.2026 auf 15,68 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,66 Prozent angezogen.
Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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