FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Hiscox-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hiscox-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,20 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 219,512 Hiscox-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (18,38 GBP), wäre die Investition nun 22 414,63 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 124,15 Prozent vermehrt.

Hiscox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at