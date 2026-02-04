Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Hiscox-Performance im Blick
|
04.02.2026 16:04:22
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Hiscox-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11,23 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hat, hat nun 89,087 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 321,16 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Papiers am 03.02.2026 auf 14,83 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 321,16 GBP, was einer positiven Performance von 32,12 Prozent entspricht.
Hiscox wurde am Markt mit 4,84 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hiscox Ltd
|
04.02.26
|FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
22.01.26
|LSE-Handel: FTSE 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|LSE-Handel FTSE 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu Hiscox Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hiscox Ltd
|17,40
|1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.