WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

Hiscox-Performance im Blick 04.02.2026 16:04:22

FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Hiscox-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11,23 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hat, hat nun 89,087 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 321,16 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Papiers am 03.02.2026 auf 14,83 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 321,16 GBP, was einer positiven Performance von 32,12 Prozent entspricht.

Hiscox wurde am Markt mit 4,84 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hiscox Ltd

Hiscox Ltd

