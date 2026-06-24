Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Lukrative Hiscox-Anlage?
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24.06.2026 16:05:05
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Hiscox-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hiscox-Papier 10,66 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Hiscox-Aktie investierten, hätten nun 9,381 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 168,48 GBP, da sich der Wert einer Hiscox-Aktie am 23.06.2026 auf 17,96 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 68,48 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Hiscox eine Marktkapitalisierung von 5,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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