Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Rentable Hiscox-Investition?
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22.07.2026 16:04:18
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Hiscox-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Hiscox-Aktie bei 11,07 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 90,334 Hiscox-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 651,31 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 21.07.2026 auf 18,28 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,13 Prozent.
Der Hiscox-Wert an der Börse wurde auf 5,95 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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