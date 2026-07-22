FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hiscox gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Hiscox-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Hiscox-Aktie bei 11,07 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 90,334 Hiscox-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 651,31 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 21.07.2026 auf 18,28 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,13 Prozent.

Der Hiscox-Wert an der Börse wurde auf 5,95 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at