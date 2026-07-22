Hiscox Aktie

Hiscox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Hiscox-Investition? 22.07.2026 16:04:18

FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hiscox gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Hiscox-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Hiscox-Aktie bei 11,07 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 90,334 Hiscox-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 651,31 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 21.07.2026 auf 18,28 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,13 Prozent.

Der Hiscox-Wert an der Börse wurde auf 5,95 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hiscox Ltd

mehr Nachrichten