FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hiscox-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Hiscox-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Hiscox-Aktie bei 8,39 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hiscox-Aktie investiert, befänden sich nun 119,246 Hiscox-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (18,47 GBP), wäre die Investition nun 2 202,48 GBP wert. Mit einer Performance von +120,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Hiscox eine Marktkapitalisierung von 5,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at