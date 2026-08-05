FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hiscox von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hiscox-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Hiscox-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,76 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hiscox-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,294 Hiscox-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165,15 GBP, da sich der Wert einer Hiscox-Aktie am 04.08.2026 auf 17,77 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,15 Prozent angewachsen.

Hiscox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,68 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at