Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Rentable Hiscox-Investition?
|
11.03.2026 16:04:08
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hiscox von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Hiscox-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,72 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,471 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 14,74 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169,08 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69,08 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Hiscox belief sich zuletzt auf 4,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
