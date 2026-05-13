Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Lukrativer Hiscox-Einstieg?
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13.05.2026 16:04:16
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hiscox-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Hiscox-Papier an diesem Tag 9,55 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hiscox-Aktie investiert, befänden sich nun 10,471 Hiscox-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,16 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,21 GBP wert. Mit einer Performance von +69,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Hiscox belief sich zuletzt auf 5,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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