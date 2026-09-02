Hiscox Aktie

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WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

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Hiscox-Anlage unter der Lupe 02.09.2026 16:03:59

FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hiscox-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Hiscox-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Der Schlusskurs des Hiscox-Papiers betrug an diesem Tag 10,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 92,593 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 729,63 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 01.09.2026 auf 18,68 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,96 Prozent vermehrt.

Der Hiscox-Wert an der Börse wurde auf 5,86 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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