Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Hiscox-Anlage unter der Lupe
|
02.09.2026 16:03:59
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hiscox-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Der Schlusskurs des Hiscox-Papiers betrug an diesem Tag 10,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 92,593 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 729,63 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 01.09.2026 auf 18,68 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,96 Prozent vermehrt.
Der Hiscox-Wert an der Börse wurde auf 5,86 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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