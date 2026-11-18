Bei einem frühen Hiscox-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Der Schlusskurs der Hiscox-Anteile betrug an diesem Tag 8,51 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,753 Hiscox-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (19,43 GBP), wäre das Investment nun 228,35 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128,35 Prozent angezogen.

Hiscox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at