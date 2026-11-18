Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Performance unter der Lupe
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18.11.2026 16:03:47
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hiscox-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Der Schlusskurs der Hiscox-Anteile betrug an diesem Tag 8,51 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,753 Hiscox-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (19,43 GBP), wäre das Investment nun 228,35 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128,35 Prozent angezogen.
Hiscox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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