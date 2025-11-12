FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hiscox-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hiscox-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hiscox-Anteile 9,67 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Hiscox-Aktie investierten, hätten nun 1 034,126 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 436,40 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 11.11.2025 auf 13,96 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 44,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hiscox belief sich zuletzt auf 4,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at