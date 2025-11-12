Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Lohnende Hiscox-Anlage?
|
12.11.2025 16:04:02
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hiscox-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hiscox-Anteile 9,67 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Hiscox-Aktie investierten, hätten nun 1 034,126 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 436,40 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 11.11.2025 auf 13,96 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 44,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Hiscox belief sich zuletzt auf 4,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hiscox Ltdmehr Nachrichten
|
09:29
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.11.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.11.25
|FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)