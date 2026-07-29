Hiscox Aktie

Hiscox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

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Hiscox-Investmentbeispiel 29.07.2026 16:03:56

FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Hiscox-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 121,831 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,19 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 406,10 GBP wert. Mit einer Performance von +104,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Hiscox belief sich jüngst auf 5,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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