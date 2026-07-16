FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Howden Joinery Group-Anteile 4,16 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 406,739 Howden Joinery Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Anteile wären am 15.07.2026 19 133,57 GBP wert, da der Schlussstand 7,95 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 91,34 Prozent vermehrt.

Am Markt war Howden Joinery Group jüngst 4,30 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at