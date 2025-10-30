FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Howden Joinery Group-Einstiegs gewesen.

Das Howden Joinery Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Howden Joinery Group-Aktie an diesem Tag bei 6,34 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 576,166 Howden Joinery Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2025 13 728,40 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,71 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,28 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Howden Joinery Group bezifferte sich zuletzt auf 4,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at