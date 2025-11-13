FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Howden Joinery Group-Aktie an diesem Tag bei 8,14 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,926 Howden Joinery Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 8,31 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 021,51 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,15 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Howden Joinery Group betrug jüngst 4,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

