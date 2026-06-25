FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Howden Joinery Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,32 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Howden Joinery Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 202,646 Howden Joinery Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 180,40 GBP, da sich der Wert einer Howden Joinery Group-Aktie am 24.06.2026 auf 8,47 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,80 Prozent angezogen.

Howden Joinery Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at