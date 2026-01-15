FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment gewesen.

Die Howden Joinery Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6,64 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,051 Howden Joinery Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Howden Joinery Group-Aktie auf 8,46 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,26 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,26 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Howden Joinery Group belief sich zuletzt auf 4,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at