FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Howden Joinery Group-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Howden Joinery Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,08 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das Howden Joinery Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,384 Howden Joinery Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,71 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,80 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,80 Prozent erhöht.

Howden Joinery Group wurde am Markt mit 4,60 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at